PSG - Malaise : Xavi monte au créneau pour Lionel Messi !

Publié le 16 février 2022 à 14h45 par T.M.

Alors que de nouvelles critiques s’abattent sur Lionel Messi suite à sa rencontre face au Real Madrid, le joueur du PSG a vu Xavi prendre sa défense.

Ce mardi, Lionel Messi retrouvait le Real Madrid, qu’il a tant affronté lorsqu’il était au FC Barcelone. Et pour l’Argentin, le bilan est mitigé. En effet, auteur de quelques fulgurances comme il en a l’habitude, le septuple Ballon d’Or a toutefois raté un penalty face à Thibaut Courtois. Il n’en fallait pas plus pour voir les critiques se multiplier. Déjà vivement pointé du doigt depuis son arrivée au PSG, Messi en a donc encore pris pour son grade.

« Pour moi, il sera toujours le meilleur du monde »