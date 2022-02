Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Boubacar Kamara débloquée par... Mourinho ?

Publié le 16 février 2022 à 23h30 par A.D.

Alors que Boubacar Kamara serait sur le point de quitter l'OM librement et gratuitement le 1er juillet, Pablo Longoria aurait identifié le profil de Jordan Veretout pour renforcer le milieu de terrain de Jorge Sampaoli. Et grâce à José Mourinho, le président de l'OM pourrait avoir le champ libre sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara se dirige tout droit vers un départ libre et gratuit. Conscient de la situation, Pablo Longoria serait en quête d'un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine. A en croire Calciomercato.com , le président de l'OM aurait identifié le profil de Jordan Veretout pour étoffer l'entrejeu de Jorge Sampaoli. Et heureusement pour le club phocéen, José Mourinho pourrait provoquer le départ de l'international français à l'AS Rome.

Jordan Veretout poussé vers la sortie par José Mourinho ?