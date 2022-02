Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse perte pour le projet McCourt !

Publié le 16 février 2022 à 4h30 par T.M.

Si rien n’est encore acté concernant l’avenir de Boubacar Kamara, à l’OM, on ne se ferait pas vraiment d’illusions.

Depuis plusieurs mois maintenant, Pablo Longoria s’active en coulisses pour tenter de conserver Boubacar Kamara. Alors que le joueur formé à l’OM arrive au terme de son contrat, plusieurs offres lui ont été faites et différentes solutions proposées pour qu’il signe un nouveau contrat. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé et on se dirige donc tout droit vers un départ de Kamara, libre, à la fin de la saison, alors qu’il n’a pas pu être vendu lors du dernier mercato hivernal.

Un départ acté ?