Mercato - ASSE : Markarian a l’origine d’un coup de tonnerre pour la vente du club ?

Publié le 16 février 2022 à 3h30 par A.M.

Olivier Markarian, porteur d'un projet local pour reprendre l'ASSE, aurait refusé de s'associer avec Serge Bueno, ce qui complique très sérieusement le dossier de la vente du club.

Depuis plusieurs mois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l'ASSE en vente. Un projet bien compliqué pour plusieurs raisons. Et pour cause, la situation sportive des Verts a longtemps freiné les investisseurs, tout comme les exigences des deux présidents et actionnaires, visiblement très gourmands et qui ont refusé des premières offres en novembre dernier dans l'attente de plus gros projets qui auraient pu venir de Serge Bueno ou encore de la société russe Total Sport Investement.

Markarian refuse un projet commun avec Bueno