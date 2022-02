Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lance pour un ancien de Ligue 1

Publié le 16 février 2022 à 18h10 par A.C.

Pablo Longoria aurait trouvé un nouvel objectif en Serie A, pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

Ancien de Sassuolo, de l’Atalanta et de la Juventus, où il a surtout travaillé dans le recrutement, Pablo Longoria a gardé un excellent réseau en Italie. Il l’a d’ailleurs montré depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, avec notamment Arkadiusz Milik, Pol Lirola, Cengiz Ünder ou encore Pau Lopez. Il ne devrait vraisemblablement pas s’arrêter, puisque ces dernières semaines d’autres noms ont été évoqués, comme avec Arturo Vidal, qui semble poussé vers la sortie à l’Inter et qui pourrait retrouver Jorge Sampaoli à l’OM. Le président marseillais semble avoir tout récemment activé une nouvelle piste...

Longoria veut Veretout