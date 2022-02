Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli envoie un message fort à Steve Mandanda !

Publié le 16 février 2022 à 16h15 par Th.B.

Relégué au rôle de simple doublure, Steve Mandanda devrait avoir quelques minutes à se mettre sous la dent en cette deuxième partie de saison selon Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM a notamment évoqué la Ligue Europa Conférence pour Mandanda.

Alors que Steve Mandanda bénéficiait du poste de titulaire indiscutable en début de saison, la victoire de l’OM lors de la réception de l’ASSE le 28 août 2021 (3-1) semble avoir chamboulé le rapport de force avec Pau Lopez du point de vue de Jorge Sampaoli. En effet, depuis, l’entraîneur de l’OM titularise régulièrement la recrue estivale arrivée en prêt avec option d’achat en provenance de la Roma. Le traitement de la légende de l’OM, à savoir Steve Mandanda, ne passerait cependant pas en interne au sein du vestiaire de Jorge Sampaoli selon L’Équipe.

« C'est un des joueurs qui peut profiter de cette compétition »