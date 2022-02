Foot - OM

OM - Malaise : Sacrifier Milik pour Payet ? C’est validé !

Publié le 16 février 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli semble avoir une préférence pour l'utilisation de Dimitri Payet en faux-neuf, Raymond Domenech comprend le choix de l'entraîneur de l'OM.

Depuis le retour de blessure d'Arkadiusz Milik à la fin du mois de septembre, Jorge Sampaoli n'a pas changé ses plans. En effet, sa préférence se porte régulièrement sur Dimitri Payet qui a plusieurs fois évolué en faux-neuf, sans avant-centre devant lui. Un choix qui est souvent reproché à l'entraîneur de l'OM, mais Raymond Domenech comprend parfaitement Jorge Sampaoli.

«Comme Payet est le personnage central, il sacrifie Milik»