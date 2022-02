Foot - OM

OM - Clash : Ça chauffe entre Sampaoli et une star du projet McCourt…

Publié le 14 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Mécontent d’avoir une nouvelle fois été laissé sur le banc au coup d’envoi du match contre Metz dimanche soir, Arkadiusz Milik n’a pas hésité à charger publiquement Jorge Sampaoli à ce sujet. Et la situation semble s’envenimer entre les deux hommes…

Le 4 février dernier, alors que l’OM recevait Angers au Vélodrome Arkadiusz Milik n’était entre qu’en cours de match avant de claquer un remarquable triplé qui a offert un large succès (5-2) à la formation olympienne : « J'étais énervé de ne pas jouer, donc j'ai vraiment voulu prouver ce que je sais faire sur le terrain », confiait d’ailleurs le buteur polonais de l’OM quelques jours plus tard en conférence de presse. Un message clairement destiné à son entraîneur, Jorge Sampaoli, qui toutefois réitéré dimanche soir avec le déplacement à Metz. Et l’histoire s’est répétée : Milik a débuté sur le banc pour finalement offrir la victoire à l’OM en fin de rencontre (2-1). Sauf que cette fois-ci, le numéro 9 s’est clairement agacé…

Milik-Sampaoli, le clash

Interrogé au micro de Prime Video après la victoire de l’OM dimanche soir, Arkadiusz Milik n’a pas caché son incompréhension face aux choix tactiques de Jorge Sampaoli : « Comment j'ai pris le fait de ne pas être titulaire ? Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot », a sèchement lancé l’ancien buteur de Naples. Et la réponse de l’entraîneur de l’OM ne s’est pas faite attendre : « Les joueurs comme lui, je les qualifie d'absolus. Ils ont cette capacité à décider du sort des matches. Je suis content pour lui, mais surtout pour l'équipe, car ce qui me préoccupe avant tout, c'est l'OM et pas le cas particulier de tel ou tel joueur. Je suis très content de son but, un but exceptionnel marqué par un joueur de très grande qualité », a lancé Sampaoli pour tenter de sauver la face. Mais le décor est planté et dégage un constat très clair : la relation entre l’entraîneur argentin de l’OM et Milik est très clairement en train de se détériorer, alors que l’international polonais reste le buteur le plus redoutable du projet McCourt.

Quel avenir pour Milik ?