OM - Malaise : Une recrue de Sampaoli ne cache pas sa frustration…

Publié le 16 février 2022 à 13h10 par La rédaction

Moins performant à l’OM, Amine Harit n’est plus qu’une solution de secours pour Jorge Sampaoli. De quoi frustrer l’international marocain.

Après une arrivée à l’OM en toute fin du mercato et des débuts pleins d’espoir, Amine Harit est rentré dans le rang. Comme souvent lors de sa carrière, l’ancien nantais a perdu de son influence. Moins performant mais surtout moins décisif. En Ligue 1, Amine Harit stagne à un but et une passe décisive. Trop juste pour espérer bousculer la hiérarchie établie par Jorge Sampaoli. De quoi frustrer l’international marocain qui perd de l’importance à l’OM.

« C’est une frustration personnelle mais les matchs sont gagnés »