Foot - OM

OM : Amine Harit s’enflamme pour Valentin Rongier !

Publié le 16 février 2022 à 10h55 par La rédaction mis à jour le 16 février 2022 à 11h27

Coéquipiers à Nantes, Amine Harit et Valentin Rongier se sont retrouvés sous le maillot de l’OM. L’occasion pour le Marocain de louer les qualités de son ami.