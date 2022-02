Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une ouverture pour un international français !

Publié le 17 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Pourtant important au sein de l’effectif de José Mourinho, Jordan Veretout semblerait enclin à l’idée de tourner la page Roma afin de revenir en France où l’OM serait susceptible de lui ouvrir grand la porte de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Quand bien même le mercato hivernal a tout juste fermé ses portes, Pablo Longoria semblerait déjà être tourné vers la prochaine session des transferts qui devrait s’avérer être une nouvelle fois importante et notamment en raison de l’expiration de certains prêts comme celui de William Saliba pour qui aucune option d’achat n’a été négociée avec Arsenal. Le président de l’OM devrait donc être amené à opérer de nouveaux ajustements au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli tout en cherchant les belles opportunités sur le marché.

Le clan Veretout ouvrirait la porte à un départ de la Roma !