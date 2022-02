Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante d'Ancelotti sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 février 2022 à 13h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé et sur l'offre pharaonique que préparerait le PSG.

Kylian Mbappé a fait mal au Real Madrid mardi dernier. Le joueur de 23 ans a offert la victoire au PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0) au terme d’une partie maitrisée. Le champion du monde n’a pas loupé ce rendez-vous important pour lui. En effet, l’ailier a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé a un accord de principe avec les dirigeants merengue. De son côté, le PSG refuse de s’avouer vaincu. Selon The Independent, le club parisien serait prêt à lui offrir un nouveau contrat pharaonique. Il serait question d’un salaire d’1,2M€ par semaine pour Kylian Mbappé.

« L’offre du PSG ? Chacun peut penser ce qu'il veut »