Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar lance son assaut final pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2022 à 10h45 par D.M.

Les responsables du PSG, basés au Qatar, ont fait le déplacement à Paris pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester la saison prochaine.

La tendance est claire dans le dossier Kylian Mbappé. Buteur face au Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, le joueur de 23 ans a de grandes chances de s’envoler vers l’Espagne à l’issue de son contrat. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’ailier a un accord de principe avec les dirigeants de la Casa Blanca et se rapproche de plus en plus de la formation entraînée par Carlo Ancelotti. Du côté du PSG, on refuse de baisser les bras. Selon The Independent , les responsables parisiens pourraient lui proposer une prolongation de courte durée, mais surtout un salaire pharaonique d’1,2M€ par semaine.

Les responsables basés au Qatar tentent le tout pour le tout