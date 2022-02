Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan hallucinant du Qatar pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 18 février 2022 à 8h25

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis à un départ libre en direction du Real Madrid. Mais le Qatar s’active dans tous les sens en interne pour boucler sa prolongation in-extremis, avec la Coupe du monde en décembre prochain comme argument fatal…

« Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout le monde sait un peu tout, tout le monde parle pour rien dire. La vérité, c'est que j'étais concentré pour aider l'équipe », lâchait sèchement Kylian Mbappé mardi soir au micro de RMC Sport après sa prestation XXL avec le PSG face au Real Madrid (1-0), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L’attaquant français continue donc de brouiller les pistes dans sa communication quant à son avenir, lui qui arrivera pourtant au terme de son contrat à l’issue de la saison. Et la direction du PSG tente l’impossible pour connaître une issue heureuse avec Mbappé.

Mbappé prolongé… pour partir en 2023 ?