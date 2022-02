Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut boucler un coup incroyable cet été !

Publié le 18 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Pour potentiellement oublier Kylian Mbappé qui semble être en partance pour le Real Madrid, le PSG pourrait tenter un coup de folie avec Cristiano Ronaldo.

Dès leur arrivée à la tête du PSG à l’été 2011, les investisseurs qataris avaient à terme pour projet d’attirer l’une des deux stars du ballon rond de l’époque, à savoir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Avant que le septuple Ballon d’or et légende du FC Barcelone débarque lors de la dernière intersaison, d’autres stars ont montré le chemin à celui qui est surnommé La Pulga comme Zlatan Ibrahimovic, David Beckham ou plus récemment Neymar. Et alors que Kylian Mbappé est devenu une référence mondiale au PSG, le potentiel départ du champion du monde à l’issue de son contrat en juin prochain pourrait permettre au directeur sportif Leonardo de réaliser un autre rêve de QSI.

Après l’éventuel départ de Mbappé, place à Ronaldo ?