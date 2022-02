Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, tout est relancé !

Publié le 18 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien qu’il figurerait dans les petits papiers de Leonardo, Paul Pogba ne pourrait pas signer au PSG si Kylian Mbappé prenait finalement la décision d’accepter l’offre de prolongation de ses dirigeants.

Ce n’est plus un secret désormais tant le nom de Paul Pogba a été lié au PSG ces dernières semaines, voire mois. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, le champion du monde tricolore serait susceptible de plier bagage afin de se lancer un nouveau challenge alors qu’il sera âgé de 29 ans. Le PSG semblerait être une belle option et l’une des plus réalistes à ce jour, d’un point de vue financier. Cependant, Kylian Mbappé pourrait faire capoter cette opération bien qu’une prolongation de contrat ne soit prise en considération ni par Pogba ni par la direction de Manchester United selon The Manchester Evening News.

Si Mbappé prolonge son contrat à Paris, la porte se fermerait pour Pogba !