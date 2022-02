Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il raison d'offrir un salaire démentiel à Mbappé ?

Publié le 18 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que la presse anglaise annonce que le PSG serait disposé à offrir un salaire de 1,2M€ par semaine à Kylian Mbappé, le Qatar a-t-il raison de transmettre une telle proposition à l'international français ?

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est plus que jamais au cœur des discussions. Sa prestation contre le Real Madrid, ponctuée par un but salvateur dans les arrêts de jeu a fait parler dans toute l'Europe. Et pour cause, tout laisse à penser que le Real Madrid sera le prochain club de l'attaquant français, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Malgré tout, conscient de la dimension prise par Kylian Mbappé, le PSG semble prêt à tout pour convaincre son attaquant de prolonger au moins sur un contrat de courte durée. Mais est-ce la bonne solution ?

Doha craque pour Mbappé, la bonne solution ?