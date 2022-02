Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un très grand problème pour Erling Haaland !

Publié le 18 février 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG envisage de recruter Erling Haaland pour lui succéder. Néanmoins, le Real Madrid serait également intéressé par le Norvégien et aurait grandement avancé dans les négociations.

L’été dernier, le PSG avait l’opportunité de se séparer de Kylian Mbappé contre une importante indemnité de transfert. Mais le club de la capitale a préféré le conserver malgré sa situation contractuelle, son bail expirant en juin prochain. Et plus le temps passe, plus la star parisienne se rapproche du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité lors du dernier mercato hivernal, Kylian Mbappé dispose d’un accord de principe avec le club madrilène en vue de la saison prochaine. Si l’espoir est toujours permis côté parisien, Leonardo préparerait tout de même la succession du numéro 7 du PSG. Le directeur sportif parisien aurait quelques noms en tête, dont Erling Haaland, considéré comme l’une des priorités comme le10sport.com a pu vous l’annoncer en août dernier. Toutefois, le dossier du Norvégien n’est pas simple à cause de la concurrence du Real Madrid, qui ne serait pas contre s’attacher les services de l’attaquant du Borussia Dortmund en même temps que Kylian Mbappé. D’ailleurs, le club madrilène aurait grandement avancé dans les négociations pour le joueur de 21 ans.

Le Real Madrid a trouvé un accord avec les représentants d’Haaland pour sa signature

Selon les informations de SPORT , les représentants du Real Madrid se seraient entretenus avec Alf-Inge Haaland, père d’Erling Haaland, et Rafaela Pimenta, avocate brésilienne et bras droit de Mino Raiola, concernant l’avenir du Norvégien. Et au terme de cette réunion, la direction madrilène serait parvenue à trouver un accord préférentiel pour la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund. Reste maintenant au Real Madrid à trouver un terrain d’entente avec le club de Bundesliga. Jusqu’à présent, le prix d’Erling Haaland est fixé à 75M€. Toutefois, les Merengue souhaiteraient faire baisser ce montant en incorporant un de leurs indésirables. En effet, le Real Madrid souhaiterait inclure Luka Jovic dans l’opération pour Erling Haaland, le Serbe n’ayant pas vraiment répondu aux attentes placées en lui depuis son arrivée en 2019.

