Mercato - PSG : Le Barça déroule le tapis rouge à Haaland !

Publié le 18 février 2022 à 18h45 par Th.B.

Alors que le PSG songe sérieusement à faire d’Erling Braut Haaland le successeur de Kylian Mbappé, le FC Barcelone ne l’entendrait pas de cette oreille et ne lésinerait pas sur les moyens et ses atouts pour convaincre le Norvégien de débarquer en Catalogne.

Certes, le PSG a des vues sur Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier. Cependant, et ce bien que le buteur du Borussia Dortmund soit une priorité du directeur sportif Leonardo et des hauts représentants du PSG, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce que le recrutement de l’international norvégien soit simple. En effet, outre le Real Madrid ou encore Manchester City, le FC Barcelone semble être prêt à mettre le feu dans le feuilleton Haaland et préparerait déjà son coup depuis un bon moment afin de contrecarrer les plans du PSG.

Un rôle central sur le plan sportif et marketing