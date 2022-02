Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il regretter l’arrivée de Lionel Messi ?

Publié le 19 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a du mal à s’imposer au PSG, le club de la capitale a-t-il bien fait de miser sur La Pulga ?

L’été dernier, le PSG réalisait un coup magistral en parvenant à s’attacher les services de Lionel Messi, et ce sans débourser la moindre indemnité de transfert. Alors que son départ du FC Barcelone semblait impossible à imaginer, l’international argentin a finalement dû se résoudre à quitter la Catalogne en raison des problèmes financiers rencontrés par l’écurie blaugrana. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps à boucler l’arrivée de La Pulga . Lionel Messi était logiquement très attendu dans la capitale française, tant l’attaquant de 34 ans a marqué l’histoire du football depuis sa première apparition sous le maillot du Barça. Néanmoins, le passage de Messi à Paris laisse pour le moment un goût amer.

Messi, une bonne opération ?

Plus de six mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi est loin de faire l’unanimité dans la capitale française. Depuis le début de la saison, l’Argentin n’est pas parvenu à retrouver le niveau qui était le sien du côté du Camp Nou, bien que ses dernières années en Catalogne ont parfois pu être compliquées. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 21 apparitions, dont seulement 2 réalisations en Ligue 1, Lionel Messi est loin de ses statistiques XXL au FC Barcelone. Sur le terrain, l’attaquant semble parfois ailleurs, en marchant et en ratant parfois de simples passes. Les critiques sont donc nombreuses à son égard, et cela ne s’est pas arrangé avec le match contre le Real Madrid (1-0) cette semaine, rencontre durant laquelle l’ancienne star du Barça a raté un penalty. Quelques séquences intéressantes sont toutefois à souligner pour le septuple Ballon d’Or, bien que cela ne suffise pas à un joueur comme Lionel Messi pour échapper aux critiques. Alors que de l’autre côté, Kylian Mbappé s’impose au fil des mois comme la nouvelle grande star du football mondial, plusieurs observateurs s’interrogent sur la nécessité sportive pour le PSG de mettre la main sur Lionel Messi, bien que son arrivée soit déjà un succès sur le plan marketing.



