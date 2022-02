Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence du FC Barcelone sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 19 février 2022 à 13h45 par D.M.

Joueur du FC Barcelone, Frenkie de Jong est revenu sur le départ de Lionel Messi au PSG lors du dernier mercato estival.

Arrivé en Catalogne durant son adolescence, Lionel Messi arrivait en fin de contrat l’année dernière. Les dirigeants du FC Barcelone ont tenté d’étirer son bail durant de longs mois, sans pour autant parvenir à trouver à un accord. Finalement, Lionel Messi a décidé de s’engager avec le PSG jusqu’en 2023. Ancien coéquipier de l’international argentin, Frenkie de Jong est revenu sur son départ à Paris. Le milieu de terrain néerlandais a évoqué son choc en apprenant la nouvelle.

« Ça a été un coup dur pour tout le monde »