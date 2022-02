Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland a choisi sa prochaine destination !

Publié le 19 février 2022 à 12h15 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland affolerait l'Europe. Conscient de la situation, le buteur norvégien envisagerait de rejoindre l'Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone l'attendrait les bras ouverts. Malgré tout, le PSG et Manchester City ne lâcheraient rien sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet. Pour combler le vide que pourrait laisser son numéro 7 au PSG la saison prochaine, Leonardo a déjà trouvé l'homme idéal. D'après Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund pourrait tourner le dos à Paris pour migrer vers l'Espagne.

Erling Haaland veut rejoindre l'Espagne, mais...