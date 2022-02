Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur le feuilleton Haaland !

Publié le 18 février 2022 à 20h15 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ait semble-t-il préparé une grosse offensive pour attirer Erling Braut Haaland, le PSG n’aurait pas encore perdu la bataille pour l’attaquant du Borussia Dortmund puisque aucune décision n’aurait été prise.

Pour la succession de Kylian Mbappé, la tâche semble se compliquer pour le PSG. Comme le10sport.com vous le révélait en août 2021, la priorité des décideurs du Paris Saint-Germain se nomme Erling Braut Haaland. Néanmoins, en plus du Real Madrid et Manchester City, le FC Barcelone semblent être déterminés à mener à bien cette opération en levant la clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund et en offrant de belles commissions à son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge Haaland d’après SPORT . En outre, une place centrale dans le projet sportif et marketing du Barça lui serait proposée.

Malgré le pressing du Barça, Haaland n’a pas encore tranché !