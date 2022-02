Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz assure la défense de Mangala !

Publié le 18 février 2022 à 20h10 par P.L.

Malgré la victoire de l'ASSE face à Clermont dimanche dernier, Eliaquim Mangala s'est parfois retrouvé en difficulté face aux offensives adverses. Toutefois, Pascal Dupraz s'est montré encourageant au moment d'évoquer son nouveau défenseur central en conférence de presse.

Recruté lors du mercato hivernal pour apporter de l’expérience et de la solidité dans le secteur défensif, Eliaquim Mangala s’est rapidement imposé dans la charnière de l’ASSE. Toutefois, pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs, le défenseur de 31 ans s’est retrouvé quelques fois en difficulté lors de la victoire des Verts sur la pelouse de Clermont dimanche dernier (2-1). Néanmoins, Pascal Dupraz ne s’est pas montré spécialement déçu par la prestation d’Eliaquim Mangala.

« On a changé plus de 50% de la défense et on reste performant »