Mercato - ASSE : Les vérités de cette recrue hivernale sur son intégration !

Publié le 18 février 2022 à 21h10 par D.M.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'ASSE par Angers, Sada Thioub s'est livré sur son arrivée dans le Forez et sur sa nouvelle position sur le terrain.

Le mercato hivernal est tombé à pic pour l’ASSE. Dans une position délicate au classement, le club stéphanois a profité de cette fenêtre de tir pour renforcer son groupe. Lors du dernier mois de janvier, sept joueurs ont débarqué dans le club du Forez. C’est notamment le cas de Sada Thioub, en grande difficulté à Angers depuis le début de la saison. Prêté à l’ASSE jusqu’en juin prochain, l’international sénégalais évolue chez les Verts au poste de piston droit. Une position plus offensive que doit encore assimiler Sada Thioub.

« Je suis content de mon choix et j'espère le rendre sur le terrain »