Mercato - ASSE : Cette précision importante sur les arrivées de Thioub et Bernardoni !

Publié le 16 janvier 2022 à 0h30 par A.M.

Directeur sportif d'Angers, Laurent Boissier s'est prononcé sur les départs en prêt de Sada Thioub et Paul Bernardoni. Et il reconnaît que la situation sportive de l'ASSE a facilité ces opérations.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a bien bouclé les arrivées de Paul Bernardoni et Sada Thioub qui ont débarqué sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Le SCO a expliqué cette situation par la nécessité de réaliser des économies sur la masse salariale. Cependant, Laurent Boissier, directeur sportif du club angevin, assure que si les Verts avaient été plus proches au classement, ces opérations n'auraient pas été bouclées aussi facilement.

«Si Saint-Etienne avait eu 22 points et nous 25, on ne se serait même pas posé la question...»