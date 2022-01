Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Dupraz sur le recrutement hivernal !

Publié le 15 janvier 2022 à 21h00 par A.D.

Pour sauver l'ASSE, Pascal Dupraz veut frapper un grand coup lors de ce mercato hivernal. Après avoir recruté Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, le coach des Verts a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas en rester-là et qu'il voulait boucler d'autres recrues avant la fin du mois de janvier.

A la peine depuis le début de la saison, l'ASSE a décidé de remercier Claude Puel. Pour assurer la mission sauvetage du club stéphanois, les Verts ont opté pour Pascal Dupraz. Et pour faciliter la tâche de ce dernier, les dirigeants de l'ASSE ont déjà recruté plusieurs joueurs, à savoir Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Alors qu'on est à la mi-janvier, Pascal Dupraz veut voir d'autres joueurs rejoindre son effectif d'ici la fin du mercato hivernal, et il l'a affirmé très clairement ce samedi soir au micro de Prime Video .

«On a l’objectif de recruter pour améliorer l’ensemble»