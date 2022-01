Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet énorme constat sur Joris Gnagnon…

Publié le 10 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Pour cette seconde partie de saison, Pascal Dupraz pourra compter sur Joris Gnagnon. Toutefois, pour le moment, le défenseur central de l’ASSE ne serait tout simplement pas encore prêt.

Le mercato hivernal a démarré fort à l’ASSE. En effet, Pascal Dupraz a vu Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub intégrer son effectif. De plus, alors que Joris Gnagnon s’entraînait déjà avec les Verts, son arrivée a pu officiellement être actée. Laissé libre par le FC Séville, le défenseur central espère donc se relancer à l’ASSE pour cette seconde partie de saison. Mais pour cela, il va falloir qu’il soit prêt physiquement pour jouer au plus haut niveau ce qui ne serait pas le cas actuellement.

« Gnagnon ne sera pas opérationnel les deux ou trois semaines qui arrivent »