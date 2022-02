Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande confession de Lionel Messi sur son arrivée à Paris !

Publié le 19 février 2022 à 8h15 par Th.B.

Arrivé l’été dernier au PSG et ce bien que ses débuts aient été poussifs, Lionel Messi s’est livré sur sa joie d’avoir ouvert un nouveau chapitre de sa vie à Paris en soulignant sa hâte au moment de débarquer au PSG.

Après 21 longues et prolifiques années au FC Barcelone où il s’est construit sa légende à partir de La Masia dès ses 13 ans, Lionel Messi a été contraint de quitter l’institution blaugrana à l’occasion de la dernière intersaison. En effet, son contrat avec le FC Barcelone était arrivé à expiration le 30 juin 2021 et en raison des difficultés économiques rencontrées par le Barça , l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta ne pouvait pas assumer son salaire, même divisé par deux. Résultat ? Le Qatar a profité de cette opportunité en or et a recruté Lionel Messi en lui faisant signer un contrat jusqu’en juin 2023 avec une option pour une année supplémentaire. Bien qu’il fut immensément triste de devoir quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a avoué avoir été très emballé par sa nouvelle vie à Paris et au PSG.

« J'avais hâte de vivre à Paris et de sentir ce que cela représente d'être un joueur du PSG »