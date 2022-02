Foot - PSG

PSG : Lionel Messi donne le ton pour la Ligue des champions !

Publié le 18 février 2022 à 19h45 par Th.B.

Malgré des débuts poussifs au PSG, Lionel Messi ne manque pas d’ambition au sein du club de la capitale où il compte rapporter une Ligue des champions, la première de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Ayant tout bonnement tout gagné lors de son long séjour de 21 ans au FC Barcelone, que ce soit au niveau des titres individuels ou collectifs, Lionel Messi n’est cependant toujours pas rassasié. Arrivé au PSG à l’occasion du dernier mercato estival, Lionel Messi ne réalise clairement pas la saison de sa carrière. Ce qui engendre des critiques de la part de la presse et de consultants comme Jérôme Rothen. Néanmoins, et alors qu’il n’est pas parvenu à se montrer décisif face au Real Madrid lors du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions mardi soir (1-0), Messi a de grandes ambitions au PSG et notamment remporter la première C1 de l’histoire du club de la capitale.

« Tenter de conquérir une autre C1 et j'espère que ce sera sous le maillot du PSG ! »