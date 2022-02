Foot - PSG

PSG : Pochettino se livre après le succès face au Real Madrid !

Publié le 18 février 2022 à 14h39 par P.L. mis à jour le 18 février 2022 à 14h59

Face au Real Madrid mardi dernier, le PSG a largement maitrisé son sujet et s'est logiquement imposé (1-0). En conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a néanmoins avoué que pas grand-chose n'avait changé chez lui d'un point de vue mental après ce succès majeur.