Foot - PSG

PSG - Polémique : La grosse colère de Leonardo après le Real Madrid !

Publié le 17 février 2022 à 21h45 par A.C.

Dans les coulisses du Parc des Princes on n’était pas forcément content après la victoire du PSG sur le Real Madrid, en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

C’est le genre de soirée européenne que les supporters du Paris Saint-Germain aimeraient vivre tout le temps. Très critiquée ces dernières semaines, l’équipe de Mauricio Pochettino a su répondre présent au bon moment face au Real Madrid, sur sa pelouse de Parc des Princes. L’homme de la soirée a été Kylian Mbappé, qui après avoir échoué plusieurs fois face à Thibaut Courtois a trouvé la solution en toute fin de rencontre. La star du PSG a ainsi marqué un but décisif face à celui qui pourrait être son prochain club, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe déjà un accord de principe entre lui et le Real Madrid.

Leonardo remonté à l’encontre d’Orsato