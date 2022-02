Foot - PSG

PSG - Clash : Entre Al-Khelaïfi et Pérez... rien ne va plus !

Publié le 17 février 2022 à 17h45 par A.C.

Initialement assez proches Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, respectivement président du Real Madrid et du PSG, semble s’éloigner de plus en plus.

Quelque chose s’est cassé. Alors qu’ils semblaient très proches depuis l’arrivée de QSI au Paris Saint-Germain au début des années 2010, Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi semblent s’être nettement éloignés depuis quelque temps. Il a d’ailleurs suffi d’entendre la sortie cinglante du président du PSG, en marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0). « Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Nous n'avons presque pas de relation. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il s'est passé » a expliqué Al-Khelaïfi, au micro de Canal+ . « Nous avons des avis, une mentalité et des objectifs très différents. Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. C'est ce en quoi je crois, et ils ne pensent pas pareil ». Les raisons de ces tensions de plus en plus fortes seraient visiblement au nombre de deux...

Entre Mbappé et la Super League, les tensions sont plus fortes que jamais