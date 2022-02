Foot - PSG

PSG - Malaise : A Barcelone, on ne lâche pas Lionel Messi !

Publié le 17 février 2022 à 5h00 par T.M.

Bien que Lionel Messi ne soit plus un joueur du FC Barcelone, il peut toujours compter sur le soutien du club catalan.

En débarquant au PSG, Lionel Messi était très attendu. Toutefois, depuis son arrivée dans la capitale française, l’ancien du FC Barcelone éprouve de grosses difficultés pour exprimer tout son talent. De quoi alors lui valoir de nombreuses critiques. Et ce mardi, face au Real Madrid, Messi n’a pas vraiment gagné de points. En effet, en ratant son penalty, le septuple Ballon d’Or a encore reçu plusieurs attaques, mais certains soutiens sont ensuite arrivés.

« C’est normal qu’il ait des critiques »