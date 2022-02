Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un énorme message à Messi !

Publié le 17 février 2022 à 3h15 par A.M.

Critiqué après son penalty raté et sa prestation en demi-teinte contre le Real Madrid (1-0), Lionel Messi peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino.

Contre le Real Madrid, le PSG a livré une prestation collective de très haut niveau en s'imposant mardi soir lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Une victoire arrachée grâce à Kylian Mbappé en toute fin de match, mais largement méritée compte tenu de la qualité du match des Parisiens. Cependant, Lionel Messi a encore semblé en retrait, ratant notamment un penalty face à Thibaut Courtois. Mais Mauricio Pochettino monte au créneau pour son numéro 30.

Pochettino monte au créneau pour Messi