PSG : Lionel Messi sait comment vaincre la malédiction du projet QSI !

Publié le 17 février 2022 à 21h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG peine toujours autant à remporter la Ligue des Champions après plus de dix ans sous pavillon qatari, Lionel Messi indique la marche à suivre pour aller au bout de la compétition.

Depuis le rachat du PSG par QSI à l’été 2011, les ambitions n’ont jamais été cachées par les nouveaux propriétaires du club de la capitale : ils visent un sacre en Ligue des Champions. Néanmoins, cet objectif majeur du Qatar n’a toujours pas été atteint avec le PSG, qui est pourtant passé tout proche à l’été 2020 avec cette finale à Lisbonne (perdue face au Bayern Munich, 0-1). Et Lionel Messi, qui a remporté à quatre reprises la Ligue des Champions par le passé avec le FC Barcelone, a donné sa recette dans un entretien accordé à PSG Magazine .

« Il faut se concentrer sur tous les détails… »