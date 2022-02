Foot - PSG

PSG - Polémique : Ces gros coups de gueule poussés sur le malaise Lionel Messi !

Publié le 17 février 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi se retrouve de nouveau au cœur des critiques après son penalty manqué avec le PSG face au Real Madrid mardi soir en Ligue des Champions, diverses personnalités du monde du football sont montées au créneau pour assurer la défense de la star argentine.

Si la prestation collective du PSG a impressionné bon nombre d’observateurs mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0), un fait marquant du match a néanmoins suscité une vague de critiques : le penalty manqué par Lionel Messi face à Thibaut Courtois, alors que les deux équipes étaient encore à 0-0. Un tournant de la rencontre qui ne joue pas en la faveur de l’ancienne star du FC Barcelone, largement pointée du doigt depuis sa signature au PSG l’été dernier : « Je suis tellement heureux de la performance de Leo. Si l'équipe a bien joué, c'est parce qu'il était si bon aujourd'hui. Nous sommes désolés pour lui car il méritait de marquer. Mais sans aucun doute, c'est le meilleur joueur du monde et il va donner du bonheur aux fans car il a un talent incroyable et un grand caractère », avait lâché Mauricio Pochettino après la rencontre pour assurer la défense de Lionel Messi. Et l’entraîneur du PSG n’est pas le seul…

Agüero, Kombouaré… Tout le monde défend Messi !