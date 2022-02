Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme coup de gueule d’Agüero après le raté de Messi !

Publié le 17 février 2022 à 10h10 par Th.B. mis à jour le 17 février 2022 à 10h31

Ayant pourtant réussi quelques passes clés face au Real Madrid, Lionel Messi a échoué devant Thibaut Courtois à la 62ème minute de jeu, le gardien du Real Madrid ayant repoussé son penalty. Un manqué qui a suscité de vives critiques de la part de la presse française pour l’ensemble de l’oeuvre de Messi que Sergio Agüero n’a pas manqué de dézinguer.

Grand ami de Lionel Messi, le numéro 30 du PSG étant le parrain de son fils Benjamin, Sergio Agüero aurait pu évoluer aux côtés du septuple Ballon d’or au FC Barcelone si le destin en avait pas décidé autrement. En effet, Messi a quitté le Barça pour rejoindre le PSG à la dernière intersaison lorsque Agüero a été contraint de prendre sa retraite cette saison en raison de graves problèmes cardiaques survenus à l’automne dernier. Témoignant des difficultés de Lionel Messi au PSG et des retombées de son penalty manqué face au Real Madrid mardi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (1-0), Sergio Agüero est sorti de ses gongs et a pris la défense de l’attaquant du PSG ces dernières heures en s’en prenant de manière virulente à la presse française.

« Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des connards »