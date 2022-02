Foot - PSG

PSG : Cet énorme aveu sur la victoire face au Real Madrid !

Publié le 16 février 2022 à 19h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain a livré une excellente prestation en ce huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0), avec un Kylian Mbappé éblouissant.

Ils étaient attendus au tournant. Très critiqués ces derniers mois, les joueurs du Paris Saint-Germain ont retrouvé la plus prestigieuse compétition européenne avec la Ligue des Champions. En face ce n’était d’ailleurs pas n’importe quel adversaire avec le Real Madrid de l’ancien du club Carlo Ancelotti, mais également possible avenir de Kylian Mbappé. Ce dernier a d’ailleurs livré une prestation très aboutie face à ce qui pourrait être son prochain club, avec de nombreuses incursions décisives et un but en toute fin de match qui a délivré le PSG et tout le Parc des Princes.

« Autrefois, on en aurait peut-être fait beaucoup plus en termes de communication »