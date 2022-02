Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Nouveau tournant décisif pour la suite du projet QSI ?

Publié le 16 février 2022 à 15h30 par La rédaction

Préféré à Keylor Navas mardi soir pour affronter le Real Madrid en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’a pas eu grand-chose à faire dans les buts du PSG à l’occasion de ce choc. Mais ce choix pourrait en dire long sur l’évolution de la concurrence XXL qui règne entre les deux hommes au sein du club de la capitale…

Très performant et indiscutable dans les buts du PSG entre 2019 et 2021, Keylor Navas (35 ans) a d’ailleurs été prolongé jusqu’en juin 2024 en avril dernier, preuve de la confiance inébranlable que semblait lui attribuer sa direction ainsi que Mauricio Pochettino. Pourtant, l’ancien gardien du Real Madrid a vu débarquer une menace de tout premier choix l’été dernier en la personne de Gianluigi Donnarumma qui, arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, s’est engagé libre avec le PSG. Depuis le début de la saison, les deux hommes font l’objet d’une alternance qui semblait se dérouler plutôt tranquillement, mais mardi soir à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0), Pochettino a fait un choix qui pourrait être lourd de conséquences pour Navas.

Navas contrarié par le choix Donnarumma ?

En effet, c’est Gianluigi Donnarumma qui a été privilégié par l’entraîneur du PSG pour ce grand choc, et Keylor Navas a donc été obligé de prendre place sur le banc. D’ailleurs, au moment de l’arrivée des deux équipes dans l’enceinte du Parc des Princes, une image a rapidement fait le tour de la toile sur fond de polémique, puisque on y voit Keylor Navas débarquer aux côtés de plusieurs de ses anciens coéquipiers du Real Madrid plutôt qu’avec le reste de l’effectif du PSG. Simple coïncidence ? En attendant, ce choix porté vers Donnarumma pourrait avoir des conséquences sur la suite du projet QSI, d’autant que du haut de ses 22 ans, l’ancien joueur du Milan AC symbolise davantage l’avenir que Navas.

