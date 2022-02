Foot - PSG

PSG : Riyad Mahrez voit le PSG favori en Ligue des Champions !

Publié le 16 février 2022 à 14h04 par La rédaction

Interrogé après la victoire de Manchester City à Lisbonne (0-5) mardi, Riyad Mahrez a désigné le PSG comme grand favori de la Ligue des Champions.