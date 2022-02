Foot - PSG

PSG - Malaise : Le nouveau constat de Donnarumma sur sa concurrence avec Navas !

Publié le 16 février 2022 à 13h45 par Th.B.

Titularisé dans les buts du PSG face au Real Madrid mardi soir alors qu’il ne l’avait pas été quelques jours plus tôt pour la réception du Stade Rennais, Gianluigi Donnarumma s’est livré sur sa rotation peu claire avec Keylor Navas.

« L’identité du gardien titulaire ? Courtois ! (rires) Ah pardon, vous parlez de mon plan ! Je ne sais pas encore mais je le dirai avant tout à mes joueurs ». Voici le message que Mauricio Pochettino faisait passer, sous le ton de l’humour, après la victoire acquise face à Rennes vendredi dernier (1-0). Finalement, l’entraîneur du PSG a fait le choix de titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG lors de la réception du Real Madrid au Parc des princes mardi soir (1-0) alors que Keylor Navas avait eu les faveurs du coach argentin pour le match face au Stade Rennais. Une rotation qui n’est pas totalement claire et qui engendre bien des interrogations chez les observateurs. Invité à s’exprimer sur la question, Donnarumma s’est expliqué à la presse italienne.

« La méthode du Mister, c’est de nous garder tous les deux en forme »