Foot - PSG

PSG/Real Madrid - Malaise : Al-Khelaïfi et Pérez, un choc de titans !

Publié le 15 février 2022 à 20h30 par A.C.

Ce huitième de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain est également un affrontement entre deux présidents que tout oppose, avec Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi.

Un match, mais de nombreuses histoires. C’est exactement le résumé que l’on pourrait faire du huitième de finale qui oppose le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Cette rencontre est tout d’abord un choc entre deux poids lourds du football européen, un qui en est le pilier depuis près d’un siècle et l’autre qui s’est véritablement fait un nom depuis dix ans avec l’ambitieux projet de QSI. Une victoire pourrait donner un magnifique élan à un PSG qui semble condamné à remporter la Ligue des Champions cette saison, tandis qu’une défaite serait un nouveau signal envoyé par le Real Madrid, grand défenseur de la vieille garde européenne. Mais ce match est également un affrontement entre deux présidents qui récemment ont connu quelques accrocs...

Pérez a toujours été proche du Qatar...

Lors de l’arrivée de QSI dans le football européen, la plupart des clubs traditionnels ont montré une grande méfiance, parfois même de l’adversité comme le Bayern Munich et le FC Barcelone. Pas le Real Madrid. En Espagne on a évoqué en long et en large la relation spéciale qui a pu lier Florentino Pérez à son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Real Madrid semble toujours avoir voulu soigner ses relations avec le Paris Saint-Germain, mais surtout avec ses propriétaires. Il faut dire que Pérez est surtout un homme d’affaires reconnu avec ACS, l’une des plus grandes sociétés de construction de la planète... qui a plusieurs intérêts au Moyen Orient et notamment au Qatar. S’il n’a pas décroché de chantiers pour la Coupe du monde 2023, le groupe espagnol a bouclé plusieurs opérations en 2018 pour un total dépassant les 2 milliards d’euros. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que Pérez est décrit comme un ami du le cheikh Tamim Al-Thani, émir du Qatar et propriétaire du PSG.

La Super League et Mbappé ont tout gâché