Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Nicolas Sarzoky est évoqué pour remplacer Al-Khelaïfi !

Publié le 29 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Grand fan du PSG, Nicolas Sarkozy a déjà été évoqué comme président du club de la capitale. Une idée qui ne déplairait pas à Jacques Vendroux.

Ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est également un grand fan du PSG. On peut d’ailleurs le voir très souvent dans les tribunes du Parc des Princes, étant notamment proche de la direction actuelle du club de la capitale. Un lien étroit qui a fait de Sarkozy un candidat à la présidence du PSG par le passé. Le nom de l’ancien homme politique a souvent été évoqué pour ce poste. Pourrait-on alors voir Nicolas Sarkozy à la place de Nasser Al-Khelaïfi ?

Sarkozy « à la tête du PSG » ?