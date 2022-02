Foot - PSG

Ligue des Champions : Mbappé libère le PSG contre le Real Madrid !

Publié le 15 février 2022 à 22h57 par A.D. mis à jour le 15 février 2022 à 23h01

Tenu en échec face au Real Madrid jusqu'à la dernière minute, le PSG a été sauvé par Kylian Mbappé, auteur d'un but exceptionnel.