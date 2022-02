Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce de Pochettino sur Neymar !

Publié le 18 février 2022 à 14h15 par D.M.

Entré en cours de seconde période face au Real Madrid mardi dernier, Neymar pourrait débuter la rencontre face au FC Nantes ce samedi.

Absent des terrains depuis la fin du mois de novembre en raison de douleurs à la cheville, Neymar a retrouvé le chemin des terrains mardi dernier à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Le joueur brésilien est entré en cours de seconde face au Real Madrid et est à l’origine du but inscrit par Kylian Mbappé en fin de match (victoire 1-0). En manque de rythme, Neymar pourrait enchaîner et débuter la rencontre face au FC Nantes en championnat ce samedi.

« Oui, Neymar peut débuter »