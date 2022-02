Foot - PSG

PSG - Malaise : L’incroyable sortie d’Agüero sur Messi !

Publié le 18 février 2022 à 4h15 par A.M.

Toujours très proche de Lionel Messi, Sergio Agüero a tenu à monter au créneau face aux critiques dont La Pulga est la victime depuis son arrivée au PSG.

L'arrivée de Lionel Messi a suscité d'énormes attentes au PSG. Cependant, l'international argentin peine à s'intégrer à Paris ce qui suscite d'énormes critiques dans les médias. Son raté sur penalty contre le Real Madrid n'a pas manqué de faire parler ces dernières heures et les critiques se sont multipliées concernant le niveau de jeu de La Pulga . Une situation qui agace Sergio Agüero.

«Les magazines et les journaux français l'ont tué»