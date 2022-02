Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi reçoit un soutien inattendu en Ligue 1 !

Publié le 18 février 2022 à 3h45 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peut compter sur le soutien d'Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Lionel Messi connaît des difficultés et peine à retrouver le niveau qui a fait de lui un septuple Ballon d'Or. Son penalty raté contre le Real Madrid a d'ailleurs grandement fait parler et a engendré des débats sur sa prestation globale durant la rencontre. Mais Lionel Messi peut compter sur le soutien d'Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes qui reçoit le PSG samedi.

«Messi, on ne touche pas»