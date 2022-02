Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 18 février 2022 à 8h45 par P.L.

Entré aux alentours du dernier quart d'heure contre le Real Madrid, Neymar a fait son grand retour après sa longue blessure à la cheville. Et afin de récupérer du rythme, le Brésilien pourrait bien débuter la partie face au FC Nantes.

Blessé depuis fin novembre lors du succès sur la pelouse de l’ASSE (3-1), Neymar a fait son grand retour contre le Real Madrid en Ligue des champions. Entré en jeu à la 73e minute, le Brésilien a eu le temps de faire quelques différences et de délivrer une passe décisive pour le sublime but victorieux de Kylian Mbappé dans les derniers instants de la partie. Tout juste revenu, Neymar reprend en douceur afin d’éviter toute rechute qui pourrait allonger son indisponibilité. De son côté, Mauricio Pochettino pourrait bien lui donner plus de temps de jeu pour qu’il récupère de plus en plus de rythme.

Neymar pourrait être titulaire à Nantes