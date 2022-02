Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on tente le tout pour le tout dans le dossier Mbappé !

Publié le 18 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il semble être amené à signer au Real Madrid à l’issue de son contrat en fin de saison, Kylian Mbappé pourrait témoigner d’une offre incroyable du PSG.

Après une nouvelle performance XXL et salvatrice pour le PSG, seulement quelques jours après son but victorieux face au Stade Rennais en Ligue 1 (1-0), Kylian Mbappé a remis cela mardi soir en scellant l’issue du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid sur le même score et en toute fin de rencontre. De quoi semble-t-il, inciter les hauts représentants du PSG à continuer le forcing pour prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Mbappé. Et pour parvenir à ses fins, le Qatar ne compterait pas lésiner sur les moyens alors que le Real Madrid serait sur les rangs pour l’accueillir gratuitement.

Un salaire colossal pour tout changer ?